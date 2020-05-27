Сырой салат из огурцов на зиму заинтересует тех, кто любит похрустеть свежими овощами.
Салат из хрустящих кусочков огурцов, сладкого лука, пикантного остренького чеснока, замаринованные в небольшом количестве уксуса и совсем без тепловой обработки. Консервантом в этом рецепте будет чеснок и уксус. Благодаря этому, вкус овощей сохраняется натуральным, и зимой салат будет пахнуть почти как из свежих огурцов.
Отличные пропорции соли и сахара делают его сладковатым. И очень большой плюс этой закуски в том, что делается все максимально просто и очень быстро. На весь процесс вместе с подготовкой у вас уйдет не больше сорока минут. И еще 12 часов, которые огурцы должны просто пропитываться.
Ингредиенты:
- 3 кг. огурцов,
- ¼ кг. лука,
- 1 ст. сахарного песка,
- 100 г. крупной соли,
- 150 мл. уксуса,
- 200-250 г. чеснока.
Сырой салат из огурцов. Как готовить.
- Для приготовления сырого салата подбираем огурцы крепкие, небольшие. Из переспелых крупных овощей закатка получится не такой хрустящий. Нарезаем их кружочками, толщиной не больше сантиметра. Можно даже порубить их в два раза меньше.
- Отправляем их в удобный таз или кастрюлю. Главное, чтобы вам было удобно в этой посуде перемешивать компоненты.
- Очищенные головки лука режем тонкими полукольцами или соломкой. Зубчики чеснока отделяем от шелухи и измельчаем до консистенции фарша. Это можно сделать, пропустив их через пресс или мелко-мелко порубить ножом.
- Посыпаем сахаром и солью. Вливаем девятипроцентный уксус. Впрочем, можно использовать и шестипроцентный.
- Тщательно перемешиваем, можно перемешивать руками.
- Теперь нужно дать салату из огурчиков пропитаться всеми соками и ароматами, для чего оставляем его в прохладном месте, убирая подальше от плиты. Можно вынести на балкон, если туда не попадают солнечные лучи. Поэтому удобно делать заготовку на ночь, чтобы утром просто расфасовать салат по банкам.
- Пару раз в процессе салат нужно перемешать.
- Тару для консервации заранее готовим. Ее нужно не только вымыть, но простерилизовать. Для этого можно поставить в микроволновку с небольшим количеством воды на донышке на 3-4 минут. Либо сделать то же самое в хорошо разогретой духовке.
- В сухие горячие банки раскладываем салат и сразу закатываем их. Стерилизовать ничего не нужно. Теперь вы знаете, как можно приготовить на зиму сырой салат из огурцов.
Советы: чеснок лучше взвешивать после того, как его очистили. Так как если положите меньшее количество этого ингредиента, то консервация может забродить.