Сырой салат из огурцов на зиму заинтересует тех, кто любит похрустеть свежими овощами.

Салат из хрустящих кусочков огурцов, сладкого лука, пикантного остренького чеснока, замаринованные в небольшом количестве уксуса и совсем без тепловой обработки. Консервантом в этом рецепте будет чеснок и уксус. Благодаря этому, вкус овощей сохраняется натуральным, и зимой салат будет пахнуть почти как из свежих огурцов.

Отличные пропорции соли и сахара делают его сладковатым. И очень большой плюс этой закуски в том, что делается все максимально просто и очень быстро. На весь процесс вместе с подготовкой у вас уйдет не больше сорока минут. И еще 12 часов, которые огурцы должны просто пропитываться.

Ингредиенты:

3 кг. огурцов,

¼ кг. лука,

1 ст. сахарного песка,

100 г. крупной соли,

150 мл. уксуса,

200-250 г. чеснока.

Сырой салат из огурцов. Как готовить.

Для приготовления сырого салата подбираем огурцы крепкие, небольшие. Из переспелых крупных овощей закатка получится не такой хрустящий. Нарезаем их кружочками, толщиной не больше сантиметра. Можно даже порубить их в два раза меньше. Отправляем их в удобный таз или кастрюлю. Главное, чтобы вам было удобно в этой посуде перемешивать компоненты. Очищенные головки лука режем тонкими полукольцами или соломкой. Зубчики чеснока отделяем от шелухи и измельчаем до консистенции фарша. Это можно сделать, пропустив их через пресс или мелко-мелко порубить ножом. Посыпаем сахаром и солью. Вливаем девятипроцентный уксус. Впрочем, можно использовать и шестипроцентный. Тщательно перемешиваем, можно перемешивать руками. Теперь нужно дать салату из огурчиков пропитаться всеми соками и ароматами, для чего оставляем его в прохладном месте, убирая подальше от плиты. Можно вынести на балкон, если туда не попадают солнечные лучи. Поэтому удобно делать заготовку на ночь, чтобы утром просто расфасовать салат по банкам. Пару раз в процессе салат нужно перемешать. Тару для консервации заранее готовим. Ее нужно не только вымыть, но простерилизовать. Для этого можно поставить в микроволновку с небольшим количеством воды на донышке на 3-4 минут. Либо сделать то же самое в хорошо разогретой духовке. В сухие горячие банки раскладываем салат и сразу закатываем их. Стерилизовать ничего не нужно. Теперь вы знаете, как можно приготовить на зиму сырой салат из огурцов.

Советы: чеснок лучше взвешивать после того, как его очистили. Так как если положите меньшее количество этого ингредиента, то консервация может забродить.

Источник

Поделитесь рецептом в: 0 20 20